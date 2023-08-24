OEDAŞ, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Ödülü'nü Kazandı

Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ), küresel çapta "İş Dünyasının Oscar'ı" kabul edilen Stevie International Business Awards'ta Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi ile yirmincisi düzenlenen küresel ödül programı Stevie International Business Awards'ta (Uluslararası İş Ödülleri), Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın ödül kazandı. OEDAŞ'ın 2021 yılında hayata geçirdiği proje çerçevesinde şirketin hizmet bölgesinde yer alan Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak olmak üzere toplam beş şehirdeki sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanırken kısırlaştırma, bakım ve tedavilerini gerçekleştiren kamu kurumlarına da tıbbi cihaz desteğinde bulunuluyor.

Fuat Celepci: "Can Dostlar her kesimin sahiplendiği bir projeye dönüştü"

Ana faaliyet alanları olan elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra topluma, çevreye, tüm canlılara ve kültüre katkı sunmaya yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, "Bu yaklaşımla hizmet verdiğimiz bölgeden başlayarak, sürdürülebilir ve katma değer oluşturan projeler üretiyoruz. Pandemi döneminde saha çalışanlarımızın önerisi ile başlattığımız Can Dostlar sosyal sorumluluk projemiz de kısa sürede gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşları gerekse vatandaşlarımız olmak üzere her kesimin sahiplendiği, uluslararası çapta ses getiren bir projeye dönüştü. Dünya genelinde 61 ülkeden 3.700 kuruluşun başvurduğu bu büyük ve prestijli organizasyonda kendi kategorimizde altın ödül almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

OEDAŞ, Can Dostlar sosyal sorumluluk projesiyle geçtiğimiz Ocak ayında da yine uluslararası bir ödül kazanmış, İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Best Business Awards'ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde En İyi İşletme ödülünün sahibi olmuştu. - ESKİŞEHİR