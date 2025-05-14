Ödemiş'te Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Sorgum Otu Tohumu Dağıtıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum otu tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kılınç, Küçükavulcuk Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 59 üreticiye 7 ton sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin yüzde 50'sinin Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle hayata geçirildiğini ifade eden Kılıç, "Bakanlığımızın üretim için belirlediği noktalardan biri olan ilçemizde projeyi uyguluyoruz. Susuzluğa karşı dayanıklı bu ürün, silajlık mısır yerine bölgede tercih edilmeye başlanıyor." dedi.