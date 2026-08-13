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Haziran cari açığı 4,19 milyar dolar

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TCMB verilerine göre, haziranda cari işlemler açığı 4,19 milyar dolar oldu; altın ve enerji hariç tutulduğunda 1,46 milyar dolar fazla kaydedildi. Dış ticaret açığı 8,53 milyar dolara, yıllık cari açık ise yaklaşık 38,9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabında haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolarlık açık verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 462 milyon dolar fazla kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, haziran ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,5 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,7 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,2 milyar dolar ve 2 milyar dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler haziranda 6 milyar 851 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden kaynaklanan net gelirler??????? sırasıyla 2 milyar 597 milyon dolar ve 4 milyar 857 milyon dolar oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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