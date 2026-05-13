Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, portföy yatırımlarından kaynaklı 14 milyar 800 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar dolar, krediler 38,6 milyar dolar ve ticari krediler 3 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3,3 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 19,7 milyar dolar negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar dolar oldu. Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 227 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 243 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde bulunan yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler, Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Ocak 2022 döneminden itibaren yansıtılmaya başlandı.

Buna göre, yurt dışı yerleşikler mart ayında 3 milyar 94 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Portföy yatırımları mart ayında 14 milyar 800 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS piyasalarında sırasıyla 1 milyar 79 milyon dolar ve 6 milyar 399 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşikler diğer sektörler ihraçlarında 870 milyon dolarlık net alış, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 897 milyon dolar ve 1 milyar 213 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında söz konusu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ve 1 milyar 190 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet 22 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 4 milyar 131 milyon dolar ve 2 milyar 784 milyon dolarlık net azalış olmak üzere toplam 6 milyar 915 milyon doları net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde söz konusu dönemde 43 milyar 420 milyon dolarlık net azalış oldu.

