TÜİK, ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalarak 13 bin 267 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azalışla 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 14,5 düşüşle 9 bin 823'e geriledi.

Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 13,2 azalışla 13 bin 267 olarak hesaplandı.

Toplam iş yeri satışları içinde ilk el iş yeri satışlarının payı yüzde 26, ikinci el iş yeri satışlarının payı yüzde 74 oldu.

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73 artışla 576 olurken diğer iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 geriledi.