Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ocakta aylık yüzde 2,88 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre %2,88 artış kaydetti. İşlenmemiş gıda, enerji ve diğer alt kalemlerde de artışlar gözlemlendi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,5, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,45 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,13, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,26 ve hizmette yüzde 2,67 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,88

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,5
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,45
Enerji2,29
Gıda ve alkolsüz içecekler4,13
Enerji ve gıda dışı mallar2,26
Hizmet2,67

