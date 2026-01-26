Haberler

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri Ocak'ta yüzde 52,08 oldu

Güncelleme:
TCMB tarafından yayımlanan rapora göre, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi azaldı, hanehalkı beklentisi ise yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan azalarak yüzde 32,90 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
