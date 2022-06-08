Ocak, "Alaplı sanayinin merkezi olacak" - Haberler

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Ocak, "Alaplı sanayinin merkezi olacak"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ocak, 'Alaplı sanayinin merkezi olacak'

Sanayileşme yolculuğuna fındık ve tarıma dayalı ürünlerle başlayan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi; son yıllarda özellikle boru, profil makine alanında alınan stratejik yatırım kararlarıyla ön plana çıkıyor.

Sanayileşme yolculuğuna fındık ve tarıma dayalı ürünlerle başlayan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi; son yıllarda özellikle boru, profil makine alanında alınan stratejik yatırım kararlarıyla ön plana çıkıyor.

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak "Alaplı'da faaliyet gösteren fabrikalarla, Zonguldak'ın havzasının en büyük boru, profil makine üretim merkezi olma yolunda ilerliyoruz. 10 yıl sonra Alaplı'yı kimse tanıyamayacak" ifadelerini kullandı. Recep Ocak, "Bildiğiz üzere Marmara'da yatırım yapmak daha pahalı haline geldi, o nedenle bizim burası cazip haline geldi. Özellikle bölgemizde Erdemir'in ağır sanayi statüsünde faaliyet alanından dolayı boru, profil makine sanayinin merkezi yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Ocak, iddialı sözlerini, "10 yıl sonrasının Alaplı'yı kimse tanıyamayacak" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde, bir dizi ziyaret ve açılış için Zonguldak'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Alaplı ziyaretini değerlendiren Ocak sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitime yatırımı, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yapmış olduğu ziyaret sırasında, ilçemize bir okul yapma sözü almış bulunmaktayım" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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