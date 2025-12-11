Haberler

Obilet ve Biletal "Deloitte Technology Fast 50" listesinde yer aldı

Güncelleme:
Obilet ve Obilet Şirketler Grubu'na bağlı Biletal, Deloitte tarafından hazırlanan 'Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025' listesine girdi. Obilet, bu listeye 7. kez, Biletal ise toplamda 6. kez adını yazdırdı.

Obilet ve Obilet Şirketler Grubu bünyesindeki Biletal, "Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025" listesine girdi.

Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık firması Deloitte tarafından her yıl önceki 3 seneye ait net satış geliri üzerinden büyüme oranlarına göre hazırlanan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği raporun sonuçları paylaşıldı.

Obilet, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirketi arasında yer alırken, Obilet Şirketler Grubu'ndan Biletal da listeye adını yazdırdı.

Daha önce 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında listeye giren Obilet, son gelişmeyle 7. kez Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında konumlandı.

Seyahat teknolojileri şirketi Biletal da 2018, 2019, 2020, 2023 ve 2024 yıllarında yer aldığı Deloitte Technology Fast 50 Türkiye listesine bu yıl da girerek toplamda 6. kez aynı başarıyı tekrarladı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
