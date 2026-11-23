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NEW New York borsası, Nvidia'nın hisselerindeki yükselişin öncülüğünde haftanın ilk işlem gününe ralli yaparak başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 2,27 artarak 49.239,91 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 4,59 artışla 7.227,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,30 kazançla 24.269,75 puana çıktı.

Geçen hafta Anthropic'in rekor büyüklükteki halka arzı ve Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen, yapay zeka ile ilişkili sektörlerdeki yüksek harcama taahhütleri ve talebin kalıcılığına dair endişeler piyasalara baskı yapmıştı.

Teknoloji sektöründeki sert satış baskısıyla düşen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününün açılışında ralli yaptı.

Piyasaların açılışının hemen öncesinde Nvidia Yönetim Kurulu, aralarında Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin ardından istifa eden Jensen Huang'ın yeniden üst yönetici ( Ceo ) olarak göreve getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nvidia'nın Huang'ı CEO'luğa geri getirerek "doğru ve yerinde" bir karar aldığını belirtti.

Trump, "ABD'nin Huang'ın Nvidia'ya geri dönmesinin ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişme sonrasında Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 33 artışla başlarken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerini de yukarı taşıdı. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 16, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 12 ve CoreWeave'in hisseleri yüzde 29 değer kazandı.

Öte yandan, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya varması sonrasında Zscaler'ın hisseleri yüzde 22 yükseldi.

Ayrıca, Bitcoin sert satış dalgasının ardından bir miktar toparlanarak yeniden 60 bin doların üzerine çıkarken, kripto para ile ilgili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti.

Bu hafta, Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalar perşembe günü kapalı olacak, cuma günü ise erken kapanacak.

Kaynak: AA