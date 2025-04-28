Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın tüm yapımları, TV+'da tek çatı altında toplanarak sinemaseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital televizyon platformu TV+, ödüllü yönetmenlerin yapımlarını izleyicilere sunmaya devam ediyor.

Türk ve dünya sinemasının özgün yönetmenlerinden Ceylan'ın tüm filmleri ve yeni belgeseli, TV+'da izleyicilerin beğenisine sunuldu. "En İyi Uluslararası Film" dalında Oscar adayı olarak gösterilen ve başrol oyuncusu Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Kuru Otlar Üstüne" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan belgesel serisi "Otlar Sararırken", platformun öne çıkan içerikleri arasında yer alıyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2018'de izleyiciyle buluşturduğu Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Ahlat Ağacı", aynı festivalden Altın Palmiye ile dönen Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı 2014 yapımı "Kış Uykusu" ve Cannes'da "Jüri Büyük Ödülü"ne layık görülen 2011 yapımı "Bir Zamanlar Anadolu'da", TV+'da yer alan yapımlar arasında yer alıyor.

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan'a "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırarak uluslararası alandaki başarısını perçinleyen 2008 yapımı "Üç Maymun", aynı festivalde "Un Certain Regard" bölümünde gösterilen ve FIPRESCI ödülüne layık görülen 2006 yapımı "İklimler", Cannes'da "Büyük Jüri Ödülü"nün yanı sıra başrollerdeki Mehmet Emin Toprak ve Muzaffer Özdemir'e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren 2002 yapımı "Uzak", Ceylan'ın ailesini oyuncu olarak izleyici karşısına çıkardığı Berlin Film Festivali'nde FIPRESCI ödülü elde eden 1999 yapımı "Mayıs Sıkıntısı" ve yönetmenin özgün sinema dilini oluşturan ilk uzun metrajlı yapıtı 1997 yapımı "Kasaba", TV+'dan izlenebiliyor.