Haberler

Rosatom'un Bilim ve Eğitim Projesi "Bilgi Buzkıranı"nın uluslararası aşaması başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Rosatom şirketi, 'Bilgi Buzkıranı' uluslararası bilim ve eğitim projesi için 14-16 yaş arası öğrencileri davet ediyor. Proje, katılımcılarını Kuzey Kutbu keşif gezisine götürecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 7'ncisi yapılacak uluslararası bilim ve eğitim projesi "Bilgi Buzkıranı"nda uluslararası katılımcılar için seçim sürecini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Ermenistan, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan, Vietnam, Mısır, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Moğolistan, Myanmar, Namibya, Ruanda, Sırbistan, Tanzanya, Özbekistan ve Güney Afrika dahil 22 ülkeden 14-16 yaş arası öğrenciler, seçim sürecinin uluslararası aşamasına katılmaya davet edildi.

Her ülkeden projeye katılmaya hak kazananlar, ağustosta, nükleer buzkıran gemisi 50 Let Pobedy ile Kuzey Kutbu keşif gezisine katılacak. Keşif gezisine katılanlardan bazıları, ülkelerinin Kuzey Kutbu'na ulaşan ilk temsilcileri olacak.

Uluslararası katılımcılar için seçim süreci üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada, "goarctic.energy" internet sitesinden kayıt yaptıranlar bilim temelli bilgi yarışmasına katılacak. İkinci aşama, Arktik denizciliğinin güvenli gelişimini sağlamak için kullanılan teknolojiler dahil olmak üzere Rosatom'un yenilikçi çözümlerine ilişkin bir dizi çevrim içi seminerden oluşuyor. Videoları izledikten sonra, her katılımcı bilgisini değerlendirmek için bir sınava girecek ve verilen materyale dayalı olarak görevleri tamamlayacak. İlk iki aşamada en yüksek puanı alan her ülkeden ilk 10 finalist, final görevinin konusuyla ilgili fikirlerini bir video ile anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RAIN Özel Kurumu İletişim Genel Müdür Yardımcısı Alexandra Yustus, Bilgi Buzkıranı projesinin uluslararası formatta üçüncü kez düzenlendiğini belirterek, "23 ülkeden çocuklar, nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru büyüleyici ve eğitici bir yolculuk yapacaklar. 10 gün boyunca, önde gelen bilim insanları, bilim iletişimcileri ve blog yazarlarıyla birlikte nükleer buzkıran gemisinde Kuzey Kutbu'nu keşfedecekler. Bu keşif gezisi, sadece dünyanın en yüksek noktasına ulaşmak için değil, aynı zamanda ufuklarını genişletmek, yeni arkadaşlar edinmek, rekorlar kırmak ve belki de bir kutup ayısı görmek için de bir fırsat." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Okul müdürünün sesini duyan kulaklarına inanamadı
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü