Nu Teknoloji kapsama sorununu ortadan kaldıran teknolojiyi hayata geçirdi

Nu Teknoloji, SIM kart gerektirmeyen "non-cellular" 5G standardı altyapısını, uydu tabanlı NTN (Non-Terrestrial Network) teknolojisiyle entegre etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nu Teknoloji, IoT (nesnelerin interneti) ve özel 5G ağlarında uzun süredir çözüm bekleyen kapsama problemini ortadan kaldıran yeni nesil haberleşme mimarisini hayata geçirdi.

Bu yeni mimari sayesinde, bugüne kadar ağırlıklı olarak şehir merkezleri ve yerleşim alanlarıyla sınırlı kalan, mesh (birden fazla erişim noktasını birbirine bağlayarak ortak ağ) tabanlı IoT çözümleri, artık kırsal alanlarda, tarım sahalarında, enerji santrallerinde ve kritik altyapılarda kesintisiz ve güvenilir biçimde kullanılabiliyor. Altyapı yatırım ve işletme maliyetlerini düşürüyor, özel 5G IoT ağlarını küresel ölçekte uygulanabilir hale getiriyor.

Nu Teknoloji'nin geliştirdiği DECT NR+ mesh altyapısı, SIM karta ihtiyaç duymayan, operatör bağımsız, yerel ve özel 5G mimarisiyle çalışan, düşük gecikmeli ve yüksek ölçeklenebilir IoT ağlarının kurulmasını mümkün kılıyor.

NTN teknolojisini devreye alan entegrasyon sayesinde de "gateway"ler uydu üzerinden doğrudan internete bağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji İş Geliştirmeden Sorumlu Kurucu Ortağı Ayşe Nur Alkaya, kırsal alanlarda ve kritik altyapılarda bağlantı kopuklukları yüzünden veri kaybı, izleme eksikliği gibi önemli sorunlar yaşanabildiğini belirtti.

Bugün IoT projelerinin önündeki en büyük engelin ise teknoloji eksikliği değil, kapsama bağımlılı olduğuna değinen Alkaya, şunları kaydetti:

"Nu Teknoloji olarak bu bağımlılığı ortadan kaldıran çözümler geliştiriyoruz. DECT NR+ ile SIM'siz, operatörlerden bağımsız, güvenli ve yerel 5G mesh ağlar kuruyor, uydu tabanlı NTN entegrasyonu sayesinde bu ağları dünyanın en uzak ve en zorlu coğrafyalarından bile kesintisiz şekilde internete bağlıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca teknik bir çözüm değil, enerji, tarım ve kritik altyapılarda veriye her koşulda erişimi mümkün kılan stratejik bir dönüşümün önemli bir adımıdır. Geliştirdiğimiz bu altyapıyla birlikte 'bağlantı yok' sorununu sahada ortadan kaldırırken, yerli mühendislik gücüyle oluşturduğumuz bu sistemi kısa vadede ülkemizde ve bölge ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."