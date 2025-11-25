Haberler

Novorossiysk'teki Terminal İHA Saldırısında Zarar Gördü

Güncelleme:
Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, Novorossiysk yakınlarındaki terminalinin İHA saldırısı nedeniyle zarar gördüğünü ve kargo faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı. Saldırıda yönetim binasının hasar gördüğü belirtiliyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), Rusya'nın Novorossiysk şehri yakınlarındaki terminalinin insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle zarar gördüğünü ve kargo faaliyetlerinin askıya alındığını bildirdi.

CPC'den yapılan yazılı açıklamada, Novorossiysk şehri yakınlarındaki terminalin dün gece İHA saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle terminaldeki yönetim binasının hasar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Tüm personel barınaklara tahliye edildi. Payanda demirleme tesislerindeki kargo operasyonları askıya alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede Rusya ve Kazakistan'daki Tengiz-Novorossiysk Boru Hattı sistemini yöneten CPC'ye ait ana kontrol merkezinin bulunduğunun altı çizildi.

CPC'ye ait söz konusu tesislere bu yıl şubat ve eylülde de yoğun İHA saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
