Rosatom'un Novolakskaya RES'inden Rusya şebekesine elektrik verilmeye başlandı

Güncelleme:
Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde inşa edilen Novolakskaya Rüzgar Enerji Santrali'nin ilk etabı devreye girdi. Santral, toplam 152,5 megavat kurulu güçle Rusya'nın birleşik elektrik şebekesine enerji vermeye başladı. Proje tamamlandığında, Rusya'nın en büyük rüzgar santrali olacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde inşa ettiği Novolakskaya Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) ilk etabı, Rusya'nın birleşik elektrik şebekesine enerji sağlamaya başladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, devreye alınan Novolakskaya RES'in ilk fazı, toplam 152,5 megavat kurulu güce sahip 61 rüzgar türbininden oluşuyor.

Toplam 147,5 megavat kapasiteli 59 rüzgar türbininden oluşan ikinci etap ise gelecek yıl devreye alınacak. Tam kapasite faaliyete geçtiğinde 300 megavat kurulu güce ulaşacak Novolakskaya RES, Rusya'nın en büyük rüzgar santrali olacak. Santralin yıllık ortalama 879 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Grigory Nazarov, şunları kaydetti:

"Rosatom'un Novolakskaya RES'i, Dağıstan Cumhuriyeti için modern ve çevre dostu bir enerji tesisi. Rosatom'un, Rusya haritasında yer alan bu yeni bölgenin 18. yıl dönümünü kutlaması sembolik bir anlam taşıyor. Rusya'daki yaşam kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi, faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Novolakskaya RES'in, bölgenin yakıt ve enerji sektörünün faaliyetlerine önemli katkı sağlayarak, Dağıstan halkının ekonomik istikrarını ve refahını garanti altına alacağından eminim. Projenin hayata geçirilmesine verdikleri destek için Dağıstan Cumhuriyeti yönetimine ve Enerji Bakanlığına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
