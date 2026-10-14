Haberler

Novak, Saratov ve Ryazan'da rafinerilere Ukrayna'nın İHA saldırısı yaptığını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından İHA saldırısına uğradığını bildirdi. Novak, Ukrayna tarafının enerji ateşkesi yönünde bir adım attığını görmediklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda ilerleme kaydetmediğini belirten Novak, "Ukrayna tarafının enerji ateşkesi yönünde bir adım attığını görmüyoruz." dedi.

Novak, Rusya Enerji Bakanlığı ve şirketlerden alınan bilgilere göre, bugün Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ekim'de Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamış, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin temasların sürdüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabasına aynı gün 45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay kararı onadı

Akrabasına bir günde 45 mesaj attı! Hapis cezası onandı
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü

ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert çakıldı

MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi

Ortaokulda kız öğrenci, sınıf arkadaşını bıçakladı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı da gözaltında
DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler

DEM Parti'den peş peşe Halk TV tepkisi! Çok sert sözler