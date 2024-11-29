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Japon otomotiv devi mali sıkıntılar nedeniyle 12 ay içinde iflas edebileceklerini duyurdu

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Japon otomotiv devlerinden Nissan'da kötü gidişat devam ediyor. Maddi açıdan zor günler geçiren şirketin kimliği gizli tutulan iki yöneticisi, 12 ila 14 ay içerisinde yeni bir yatırımcı bulunmazsa iflas edebileceklerini söyledi.

Zon dönemde maddi zorluklarla uğraşan Nissan, yakın zamanda en az 9 bin kişiyi kapsayan bir toplu işten çıkarmayı, üretim kapasitesini yüzde 20 düşürmeyi ve Mitsubishi'deki hisselerini satmayı planladığını açıklamıştı. Marka yeni model lansmanlarını da ertelemeyi planlıyor.

Basına yansıyan son ahberler durumun daha vahim olduğunu gösteriyor. Financial Times'a röportaj veren ismi açıklanmayan iki Nissan yöneticisi, yatırımcı arayışında olduklarını doğruladı. Yetililerden biri, "Hayatta kalmak için 12 ya da 14 ayımız var. Japonya ve ABD'nin nakit yaratmasına ihtiyacımız var." dedi.

Nissan'ın yatırımcılarından biri olan Fransız Renault, yüzde 46 olan hissesini yüzde 40'a düşürecek.

Honda ise, elektrikli araçları birlikte geliştirmek için Nissan ile uzun vadeli bir anlaşma yaptı.

HİSSELERİ HONDA DEVRALABİLİR

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, birkaç ay önce Nissan ve Honda arasındaki ortaklığı değerlendirirken, bu iş birliğinin bir "devralma" anlamına gelebileceğini belirtmişti. Ghosn, "Bu anlaşma ancak gizli bir ele geçirme operasyonu ise başarılı olur. Honda, Nissan ve Mitsubishi ortaklığının sürücü koltuğuna geçecek. Bunun gizli bir ele geçirme olduğuna eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Nissan'dan ise bu konularla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Japon otomotiv devi mali sıkıntılar nedeniyle 12 ay içinde iflas edebileceklerini duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Japon otomotiv devi iflasın eşiğinde
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

HONDA GARDAS SU iŠE Bi EL ATIVER, YAZIK BiNLERCE KARDESiN, iSSiZ KALACAK.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Serbest bolgede onlarca fabrikamiz kapandi yurt disina tasindi haberlerde buyuyoruz ilginc

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

hallederler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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