Nisan Ayında Yumurta ve Tavuk Eti Üretimi Düştü

TÜİK verilerine göre, nisan ayında tavuk eti üretimi yüzde 9,7, yumurta üretimi ise yüzde 4,7 oranında düştü. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yumurta üretimi yüzde 4,7 oranında, tavuk eti üretimi de yüzde 9,7 oranında düştü.

TÜİK, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 199 bin 950 ton olan tavuk eti üretimi nisan ayında yüzde 9,7 azalarak 180 bin 495 ton oldu. Mart ayında 1 milyar 726 milyon 837 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de nisan ayında yüzde 4,7 azalarak 1 milyar 645 milyon 561 bin adet oldu.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE DE YÜZDE 9,4 AZALDI

TÜİK verilerine göre, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 arttı. Ancak tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,2, hindi eti üretimi yüzde 7,1 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 geriledi.