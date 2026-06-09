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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Yıl sonu cari açık beklentisi ise 50,58 milyar dolar oldu.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Haziran Cuma günü açıklanacak "Nisan 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 5 milyar 437 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin nisan ayı için cari açık beklentileri, 4 milyar 200 milyon dolar ile 6,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 50 milyar 580 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 36 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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