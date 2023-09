Niksar'da tüm hizmetlerin maliyeti 1.2 milyara ulaştı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından yapılan projelerin maliyeti toplamda 1.2 milyar lirayı bulacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde geçtiğimiz ay başlanılan alt yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 194 kilometre uzunlukta olacak olan alt yapı hattının maliyeti 16 milyon lira olarak hesaplandı. Niksar ilçesinde yapılan tüm projelerin maliyeti 1.2 milyar lirayı buldu. Proje ile ilçenin yüz yıllık beklentisi de karşılanmış olacak. 9 ay gibi kısa bir sürede çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar'ımızın 100 yüzyıllık projesi olan bu proje toplamda 16 milyon lirayı bulacak. Önceki projelerimizle beraber Niksar'ımıza yaptığımız proje maliyeti 1.2 milyar TL' yi bulacak" şeklinde konuştu.

194 kilometre uzunluğunda ki çalışmanım devam ettiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, " Biz özellikle 2020 yılından bu tarafa Niksar'ımızın 100 yıllık altyapısını değiştireceğiz ve Niksar'ımızın inşallah bu maküs talihini olumlu yönde değiştireceğiz diye Niksarlı hemşerilerimize söz vermiştik. Şu ana kadar 132 kilometre kanalizasyon, 56 kilometre ishale hatta, 4 tane yeni depo, 3 tane mevcut deponun yenilenmesi ve skala sistemi ile beraber 1 veya 2 ay içerisinde müteahhittin teslimiyle arıtma tesisimizi de bitirmiş olacağız. Bu kısım Avrupa birliği ile yapılan kısımdı, Avrupa Birliği, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve belediyemizin dört taraf olarak yaptığı proje yaklaşık olarak 22 milyon Euro işimizi son aşamasına geldik. Aslında 2021 yılının Mayıs ayında başlamayı planladığımız projemize devam ediyoruz, pandemi sürecinden dolayı bu görüşmeler ertelenmişti. Geçen ay sözleşmesini imzaladığımız 194 kilometrelik projemizin başlangıcını gerçekleştirdik bugün de yaklaşık 3 haftadır projemize devam ediyoruz. Şu an 2 ekiple başladık ilerleyen süreçte 6'ya tamamlayıp devam edeceğiz. İnşallah yılbaşına kadar havaların bize müsaade ettiği kadar hızlı bir şekilde diğer hatlarımızı da yapacağız. Zaman zaman su kesintilerini vatandaşımıza yansıtmak zorunda kalacağız. Bu sistem zaten asbest olduğu için kırılgan bir yapıda, dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği için bazen kesintiler olabiliyor. Bu noktada en az zararla içme suyu şebekelerimizi ve hatlarımızı döşeyip bitirmek istiyoruz. Şu an bulunduğumuz ana hatları da tamamlayacağız. Toplamda 194 kilometre altyapı çalışması yapmış olacağız. Bu hattımızı döşeyerek devam ediyoruz ve arada ayrılan abonelerinde bağlantılarını sağlıyoruz. Bu noktada hedefimiz yılbaşına kadar bitirmek, toplam proje süresi 15 ay ancak biz toplamda bu işi 8 veya 9 ayda bitirmek istiyoruz. Altyapı işlemleri bittikten sonra yollarımızı asfalt dökümüne hazır hale getireceğiz. Önümüzdeki süreçte biten yerlerin sıcak asfalt dökümünde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Zamanımız oldukça Mart ayına kadar biz elimizden geleni yapacağız ve vatandaşlarımızın çektiği bu sıkıntıyı bir an önce sonlandırmak istiyoruz. Niksar'ımızın 100 yüzyıllık projesi olan bu proje toplamda 16 milyon lirayı bulacak. Önceki projelerimizle beraber Niksar'ımıza yaptığımız proje maliyeti 1.2 milyar TL' yi bulacak" şeklinde konuştu.