Nike 1400 Çalışanını İşten Çıkarıyor

Amerikan spor giyim markası Nike, küresel çapta yaklaşık 1400 çalışanının işine son verileceğini bildirdi.

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, küresel operasyonlarda yapılacak değişikliklere ilişkin bilgi verildi.

Notta, şirket genelinde temeli güçlendirmek, rekabet etme biçimini keskinleştirmek ve uzun vadeli karlı büyüme sağlayacak bir model oluşturmak amacıyla atılan adımların bazı ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı aktarıldı.

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1400 kişi azaltılmasının beklendiği belirtilen notta, söz konusu azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti