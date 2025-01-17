Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de başa geçen Ahmed Şara yönetimindeki geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu hamle Türkiye'nin Suriye ihracatını olumsuz etkiledi ve ticaret durma noktasına geldi.

SURİYE SINIRINDA TIR KUYRUĞU

Yapılan değişiklik Suriye sınırında 6 kilometreyi aşan TIR kuyruğu oluşmasına neden olurken Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

NİHAT ÖZDEMİR: BU KARAR BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Ekonomim'e yaptığı açıklamada atılan adımların anlaşılabilir olmadığını belirterek, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 50 dolara ihraç ettikleri çimentodan 27 dolar vergi alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki yeni yönetim Türkiye'den giden ürünlere yüzde 300'e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.

"TÜRKİYE'DEN GİDEN ÇİMENTODAN 20 DOLAR VERGİ ALINACAK"

Suriye'nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi. Türkiye'den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye'ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil."