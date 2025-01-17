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Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

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Suriye'de başa geçen geçici hükümet Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı alırken gelişme Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir'i kızdırdı. Özdemir "Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü. Anlaşılabilir gibi değil" dedi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de başa geçen Ahmed Şara yönetimindeki geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu hamle Türkiye'nin Suriye ihracatını olumsuz etkiledi ve ticaret durma noktasına geldi.

SURİYE SINIRINDA TIR KUYRUĞU

Yapılan değişiklik Suriye sınırında 6 kilometreyi aşan TIR kuyruğu oluşmasına neden olurken Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

NİHAT ÖZDEMİR: BU KARAR BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Ekonomim'e yaptığı açıklamada atılan adımların anlaşılabilir olmadığını belirterek, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 50 dolara ihraç ettikleri çimentodan 27 dolar vergi alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki yeni yönetim Türkiye'den giden ürünlere yüzde 300'e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.

"TÜRKİYE'DEN GİDEN ÇİMENTODAN 20 DOLAR VERGİ ALINACAK"

Suriye'nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi. Türkiye'den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye'ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil."

Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıtycoon null:

bunlar boş işler önemli olan emevi camide namaz kılmak

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Haber YorumlarıAlkurt:

Kayyum atansin

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Haber YorumlarıAli Baba:

Arap’tan dost olmaz

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Aldatıldık deyin

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Haber Yorumlarımustafa güler:

Suriye'de bizim borumuzun ötmediğinin kanıtıdır Nihat. Bizim yalancı medyanın yatacak yeri yok. Putin Esed'in devrildiği gün ne demişti. Suriyede tek kazanan var. O kazanan da İsrail demişti. Yani Bop gerçekleşmeye devam ediyor. Akıllı olup yöneticilerimizi seçerken ince eleyip sık dokumalı, geçen 23 yılı iyi analiz edip ona göre tercihte bulunmalıyız. 23 yılda sınırlarımızda, komşularımıza yapılanları gördük

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Yandaslara para aktaricak insaat ayagina dedik inanmadiniz bunlar yapicak erdogan oducek ortak olucaklar buyrun ispati

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Şu milyonluk adamların hiç bir seyine inanmıyorum. Paylaşımcı olmadığı için şaşırmış

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Haber YorumlarıMurat Erzine:

Turkiyeyi yediğiniz yetmedi herhalde şimdi Suriye mi var sırada orde vergi affı falan yoktur inşallah

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