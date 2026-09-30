Niğde Ulukışla'da kapalı sulama ekim alanını 5 bin dekardan 10-12 bin dekara çıkardı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyünde hayata geçirilen kapalı sistem sulama tesisleri, tarımsal üretimde verimi arttırdı. Daha önce suyun ulaşmadığı yüksek kesimlerdeki araziler sulamaya açılırken, yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanının 10-12 bin dekara kadar çıktığı belirtildi.

Kapalı sistem sulamayla birlikte daha önce kıraç durumda bulunan ve sulama imkanı kısıtlı olan tarım arazileri suyla buluştu. Damlama sulama sistemlerinin de yaygınlaşmasıyla üreticiler hem sudan daha verimli yararlanmaya hem de daha geniş alanlarda üretim yapmaya başladı.

Kapalı sistem sulamayla birlikte Emirler köyünde daha önce suya erişemeyen arazilerin üretime kazandırılması, özellikle kiraz yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağladı.

Kiraz, artan üretim ve verimle birlikte köydeki üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

Üretici Muammer Taşdemir, geçmişte özellikle yüksek kesimlerde bulunan arazilerin sulanamadığını belirterek, "Eskiden buralar çok kıraçtı. Su daha çok aşağı kesimlerde kullanılabiliyor, yüksek bölgelere ise ulaşmıyordu. Kapalı sulama sistemine geçildikten sonra su daha yüksek arazilere de çıkmaya başladı ve vatandaşlar buralara bahçeler kurdu" dedi.

Geçmişte aynı arazilerde ekin ektiklerini ancak ciddi sulama sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Taşdemir, "Büyük motorlarla bile suyu yukarı çıkaramıyorduk. Damlama sulama sistemine geçilmesiyle işler çok kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

Kıraç araziler kiraz bahçelerine dönüştü

Üretici Zeynep Taşdemir ise sulama imkanlarının artmasının üretime doğrudan yansıdığını söyledi. Verimin önemli ölçüde yükseldiğini ifade eden Taşdemir, geçmişte meyve yetiştirmenin oldukça güç olduğu arazilerde bugün kiraz bahçelerinin bulunduğunu belirtti.

Taşdemir, "Eskiden burada su istemeyen meyve bile yetişmezken şimdi kiraz bahçeleri oluştu. Kiraz bizim için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Bölgede kiraz dışında çok fazla geçim kaynağımız da bulunmuyor" diye konuştu.

5 bin dekardan 10-12 bin dekara çıktı

Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel de kapalı ve damlama sulama sistemlerinin tarımsal üretim alanlarını önemli ölçüde genişlettiğini ifade etti.

Yüksel, "Kapalı ve damlama sulama sistemine geçilmesiyle hem verim arttı hem de sulanabilir tarım alanları genişledi. Eskiden yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanı bugün 10-12 bin dekara kadar çıktı. Su daha önce ulaşmadığı yüksek arazilere de ulaşınca üretim alanları ciddi şekilde genişledi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı