Niğde'de Okullara 155 Kişilik Toplum Yararına Program İlanı

Niğde İŞKUR; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılında görev yapmak üzere 155 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) açıldığını duyurdu.

Görev alacak kişiler; okul bahçeleri ile giriş-çıkış alanlarında gözetim ve yönlendirme çalışmalarına destek olacak, düzenin sağlanmasına katkı sunacak ve öğretmenlerin yürüttüğü bahçe nöbetlerinde yardımcı olacak. Programın yüklenicisinin Niğde Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü olduğu ve toplam kontenjan 155 kişi olarak belirlendiği bildirildi. Başvurular 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programa kabul edilenler 14 Eylül 2026 ile 13 Mart 2027 tarihleri arasında görev yapacak.

İŞKUR ayrıca, başvurularda özel güvenlik sertifikası bulunan adayların öncelikli olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı