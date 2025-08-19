Niğde Fasulyesinde Rekolte Beklentisi 52 Bin Ton

Niğde Fasulyesinde Rekolte Beklentisi 52 Bin Ton
Niğde'de fasulye hasadı başladı. Ekim alanları ve üretim miktarı artarken, 2023 yılı için 52 bin ton rekolte bekleniyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı, fasulyenin kalitesine vurgu yaparak, Türkiye'nin farklı illerine gönderileceğini belirtti.

TÜRKİYE'nin önemli tarım merkezlerinden Niğde'de, hasadına başlanan lezzeti ve kalitesiyle sofraların altını olarak bilinen fasulyede 52 bin ton rekolte bekleniyor.

Niğde'de bu yıl 152 bin 850 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasarına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla ekili arazine gelen tarım işçileri, bölge ekonomisinin önemli ürünlerinden olan fasulye hasadı yapıyor. Lezzeti ve kalitesiyle sofraların altını olarak bilinen fasulye, Türkiye'nin farklı kentlerini gönderiliyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıla göre ekim alanlarının ve üretim miktarının artış gösterdiğini belirterek, "2024 yılında 127 bin 220 dekar alanda fasulye ekilmiş ve 46 bin 21 ton ürün elde edilmişti. 2025 yılında ise ekim alanımız 25 bin 630 dekar arttı. Bu yıl 152 bin 850 dekar alanda ekim yaptık ve 52 bin ton rekolte bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ürünlerimizin kalitesi çok güzel. Bin 300 rakımda yetiştiği için fasulyemiz tatlı ve lezzetli oluyor. O yüzden Niğde fasulyesi Türkiye çapında çok tercih ediliyor" dedi.

Geçen yıl dekar başına 225 kilo verim alındığını hatırlatan Kenar, bu yıl dekar başına 300 ila 350 kilo arasında rekolte beklendiğini ifade etti. Türkiye üretiminin yüzde 16,49'unun Niğde'den karşılandığını vurgulayan Kenar, "Türkiye'de en çok fasulye üretimi yapılan iller sırasıyla Konya, Niğde, Nevşehir ve Bitlis'tir" diye konuştu.

