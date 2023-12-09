Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2024 yılında düşük faizli kredi talep ediyor

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, 2024 yılında esnafların daha kolay ve uygun faizli kredi imkanlarına ulaşmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, belediye başkanının esnaflarla istişare ederek çalışmalar yapmasını istediklerini ifade etti.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Başkanı Alim Yeşil, esnafların 2024 yılında düşük faizli kredi talep ettiğini söyledi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil yaptığı açıklamada, "2024 yılının güzelliklere vesile olmasını diliyorum. 2024 yılında esnaflarımızın kredi imkanlarına daha kolay ulaşılabilir ve daha uygun faiz oranları ile uzun vadeli şekilde krediler verilmesini yöneticilerimizden talep ediyoruz" dedi. Yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinin de hayırlı olması temennisinde bulunan Yeşil; "Seçilecek belediye başkanının esnaflarımızla istişare ederek esnafımıza yönelik çalışmalar yapmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE