Niğde’de evlenecek gençlere esnaftan destek eli

Niğde'de evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik yükünü azaltmak amacıyla yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne yerel firmalardan destek sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Niğde'de genç çiftlere yüzde 15 ile yüzde 50 arasında indirim sağlayan firma ve işletme sayısı 51'e ulaştı. Proje kapsamında genç çiftlere mobilya, beyaz eşya, halı, perde, gelinlik, damatlık, düğün salonu ve kuaför gibi birçok alanda yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirim sağlanıyor.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de projeye destek veren işletmeleri ziyaret ederek firma sahipleriyle bir araya geldi. İşletmelerin genç çiftlere sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi alan Vali Akmeşe, projeye katkı sağlayan esnafa teşekkür etti. Vali Akmeşe, gençlerin yuva kurma sürecinde karşılaştıkları ekonomik yükün azaltılmasına katkı sunan işletmelerin önemli bir toplumsal dayanışma örneği ortaya koyduğunu belirterek destek veren firmalara teşekkür etti.

Proje sayesinde evlilik hazırlığındaki genç çiftlerin temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabilmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı