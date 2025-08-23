Niğde'de Elma Rekoltesinde Büyük Düşüş

TÜRKİYE'nin elma üretimindeki önemli merkezlerinden biri olan Niğde 'de, nisan ayında yaşanan don nedeniyle rekolte yüzde 95 oranında düştü. Elmada hasat başlarken, bu yılki rekolte beklentisi 20 bin ton.

250 bin dekar alanda elma üretimi yapılan Niğde'de, gala cinsi elma hasadı başladı. Nisan ayında yaşanan don nedeniyle kentte, elma rekoltesi yaklaşık 95 oranında düştü. Üreticiler, rekolte düşüklüğü nedeniyle çok ciddi zararlarının olduğunu belirterek, devlet desteği talep etti.

'ÜRETİCİYE DESTEK SAĞLANMALI'

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, "Nisan ayındaki soğuk hava dalgası, Niğde başta olmak üzere Konya'nın doğusu, Kayseri, Kahramanmaraş ve Malatya gibi elma üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üretimi olumsuz etkiledi. Kent genelindeki elma ve çeşitli meyve ağaçlarının yüzde 95'i zarar gördü. Türkiye'nin en önemli elma depolarından biri olan Niğde'de 20 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz" dedi. Bu durumun hem üretici hem de tüketici açısından fiyat artışına neden olabileceğini belirten Kaplan, üreticilerin elektrik, mazot ve kredi desteklerine acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

TASARRUF ÇAĞRISI

Kaplan, iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik konularına da dikkat çekerek, "Artık bireysel olarak bahçelerimizde su tasarrufu sağlıyoruz. Devletin desteğiyle su kaynaklarını korumalı ve iklim değişikliğine karşı güvenli üretim yöntemleri geliştirmeliyiz" diye konuştu.