New York borsasında Dow Jones, petrol fiyatlarındaki yükselişle yüzde 0,18 düştü

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NEW New York borsası, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarına karşın petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 51.771,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.761,94 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,11 kayıpla 27.213,51 puana indi.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki dolaylı etkileri sürerken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyetiyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi" geçtiğini bildirdi.

Trump, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran'ın New York'ta Katarlı bir arabulucu vasıtasıyla ABD ile temas kurduğunu ve bu görüşmede ülkesinin şartlarının karşı tarafa iletildiğini bildirdi.

Diplomatik temaslara ilişkin olumlu açıklamalara karşın piyasalarda temkinli seyir sürerken Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar seviyesine çıktı.

ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı 6,53 dolara ulaşırken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dizel ihracatının tamamen veya kısmen yasaklanmasının rafinaj kapasitesi açısından uygulanabilir olup olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş de piyasalar üzerinde baskı oluştururken ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5'e yükseldi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın Washington'da yapması planlanan görüşme de yatırımcıların odağında bulunuyor.

İki liderin görüşmesinde ticaret ilişkilerinin yanı sıra yapay zeka ve jeopolitik konuların ele alınması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanacak imalat, hizmet ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Kaynak: AA