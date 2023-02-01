New York borsası yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri NEW New York borsası, enflasyon endişelerinin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı. NEW New York borsası, enflasyon endişelerinin azalmasıyla günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 34.088,13 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,48 artarak 4.077,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,68 kazançla 11.584,55 puana yükseldi. ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde enflasyon endişelerinin azalmasıyla pay piyasalarında gün boyu pozitif seyir izlendi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı İstihdam Maliyeti Endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttı. Analistler, iş gücü maliyeti verilerinin, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadele kapsamındaki agresif sıkılaştırma politikasında yumuşamaya gidebileceğine yönelik beklentilerini artırdığını belirtti. Kaynak: AA / Ekonomi Dow Jones New York Fed Ekonomi Haberler

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