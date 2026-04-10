Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW New York borsası, enflasyonun martta hızlandığını gösteren verilere rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 48.199,39 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.839,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 22.913,91 puana çıktı.

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, enflasyonun martta hızlandığına işaret eden veriler sonrasında pay piyasalarının açılışında pozitif seyir izlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı, yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran'a, "Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulundu.

Petrol fiyatları, küresel petrol taşımacılığı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki süren gerilimler dolayısıyla savaş öncesi seviyelerinin üzerinde k*0almaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 95,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 98,40 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Ülkede TÜFE, enerji maliyetlerindeki tırmanmanın etkisiyle martta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti. ABD'de enflasyon, yıllık bazda da Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

