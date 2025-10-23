New York Borsası, Ticaret Gerilimleri ile Düşüş Yaşadı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanacağı endişeleriyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalarak 46.590,41 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 6.699,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 22.740,40 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberler risk iştahını azalttı.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmek üzere bugün Malezya'ya gideceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Başkan Trump hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratlarla yalnızca geçici bütçe tasarısını onaylayarak hükümetin açılmasını sağlamaları durumunda görüşeceğini belirtti.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix'in üçüncü çeyrek karı beklentilerin altında kaldı. Şirket hisseleri yüzde 10,1 değer kaybetti.

Yarı iletken üreticisi Texas Instruments'ın hisseleri de, dördüncü çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 5,6 geriledi.

Telekomünikasyon şirketi AT&T'nin ise üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artış beklentileri aşmasına karşın hisseleri yüzde 1,9 düştü.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak "muhteşem yedili"den Tesla'nın finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.