Haberler

New York Borsası, Ticaret Gerilimleri ile Düşüş Yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin artacağı endişeleri nedeniyle New York borsasında Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti. Büyüme beklentilerinin düşmesi ve şirket bilançolarının olumsuz etkileri yatırımcıların güvenini sarstı.

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanacağı endişeleriyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,71 azalarak 46.590,41 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 6.699,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 kayıpla 22.740,40 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD'li şirketlerin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberler risk iştahını azalttı.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çinli yetkililerle görüşmek üzere bugün Malezya'ya gideceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Başkan Trump hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratlarla yalnızca geçici bütçe tasarısını onaylayarak hükümetin açılmasını sağlamaları durumunda görüşeceğini belirtti.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix'in üçüncü çeyrek karı beklentilerin altında kaldı. Şirket hisseleri yüzde 10,1 değer kaybetti.

Yarı iletken üreticisi Texas Instruments'ın hisseleri de, dördüncü çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 5,6 geriledi.

Telekomünikasyon şirketi AT&T'nin ise üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artış beklentileri aşmasına karşın hisseleri yüzde 1,9 düştü.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak "muhteşem yedili"den Tesla'nın finansal sonuçlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar

Altın fiyatlarıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Milleti soyacaklar
Hasret'in ölümünde kan donduran detay! Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış

Hayvanların anormal hareketi, vahşeti ortaya çıkarmış
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Hastane önünde kahreden olay! Emekli polis kendini vurdu

Hastane önünde kahreden olay! Emekli polis kendini vurdu
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.