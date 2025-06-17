New York Borsası, Orta Doğu Çatışmaları Nedeniyle Düşüşle Açıldı

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New York borsası, Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken açılışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde kayıplar görüldü. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Fed toplantısı yatırımcıların odağında.

New York borsası, Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,40 azalarak 42.345,27 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.013,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 19,632,85 puana geriledi.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arzının aksayabileceğine dair endişelerle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar beşinci gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, dün G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılarak Orta Doğu'daki çatışmalara odaklanmak üzere Washington'a döndü.

Dönüş yolunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in İran'a süren saldırılarının yavaşlamayacağını savundu.

İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" kaydeden Trump, İran'ın nükleer silah planlarından tamamen vazgeçmesini isteyerek "gerçek bir son" talep ettiğini aktardı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, mayısta yüzde 0,9 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 azalış kaydetti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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