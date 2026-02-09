Haberler

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüş yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri azalarak açıldı. Yatırımcılar önemli ekonomik verileri beklerken, teknoloji hisselerindeki satış baskısı dikkat çekti.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 50.047,79 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 6.917,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 22.952,24 puana geriledi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Geçen hafta ABD pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısı öne çıkmış, cuma günü ise toparlanma yaşanmıştı.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri ile cuma günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Söz konusu verilerin piyasaların seyrini etkileyebileceğine işaret eden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair de ipuçları verebileceğini kaydetti.

