New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı
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New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,78 artarak 42.654,74 puana ulaştı. Yatırımcıların iyimserliğini besleyen enflasyon verileri ve tarife anlaşmaları pay piyasalarında pozitif bir seyir sağladı. Ancak tüketici güven endeksi düşüş göstermeye devam ediyor.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,78 artarak 42.654,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 artışla 5.958,38 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 19.211,10 puana ulaştı.

ABD ve Çin'in geçici tarife anlaşması ile yavaşlayan enflasyon verileri yatırımcıların iyimserliğini beslemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Endekslerdeki haftalık kazanç, Dow Jones için yaklaşık yüzde 3, S&P 500 için yüzde 5 ve Nasdaq için yüzde 6 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'er arttı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 1,6 artarken, ülkede verilen inşaat izni sayısı ise yüzde 4,7 düştü.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de art arda beşinci ayda düşüş gösterdi. Mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeyi ve tüm zamanların da en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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