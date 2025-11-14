Haberler

New York Borsası Günü Sert Düşüşle Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,65, S&P 500 yüzde 1,66 ve Nasdaq yüzde 2,29 değer kaybetti. Yatırımcılar teknoloji hisselerinden çıkarken, sağlık ve finans sektörlerine yöneliş arttı.

NEW New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,65 azalarak 47.457,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 azalışla 6.737,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 kayıpla 22.870,36 puana indi.

Yüksek değerlemelere dair endişelerle teknoloji hisselerinden çıkış sürerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların özellikle teknoloji ve yapay zekayla ilgili şirketlerin yerine, sağlık, malzeme ve finans gibi daha dirençli sektörlere yöneldiğini belirterek, bu dönüşümün bugün daha da yoğunlaştığını kaydetti.

S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan çip şirketi Nvidia, yüzde 3,6 değer kaybıyla piyasalardaki düşüşe öncülük etti.

Tesla'nın hisseleri yüzde 6,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,3, Alphabet'in hisseleri yüzde 2,9, Amazon'un hisseleri yüzde 2,7 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 geriledi.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını imzalaması sonrasında, ülke tarihinin en uzun kapanması son buldu.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), kapanma dolayısıyla açıklanması aksayan veri bültenlerinin revize edilmiş yayım tarihlerinin duyurulacağını bildirdi. BLS, durumu tam olarak değerlendirmek ve yayım tarihlerini kesinleştirmenin zaman alabileceğini kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayımlanacağını söyledi.

Analistler, yatırımcıların yayımlanacak "veri seline" hazırlandığını belirterek, ancak verilerin toplanmasındaki boşluklar nedeniyle bu raporların eksik ya da güvenilmez olabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında politika faizini düşüreceğine yönelik beklentilerin de azalmasının da piyasalarda baskı oluşturduğunu dile getiren analistler, gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler ve Nvidia'nin bilançosunun takip edileceğini aktardı.

Bu gelişmelerle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yüzde 15 artarak 20,16 değerine ulaştı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, 4 baz puan artışla yüzde 4,12'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 99,16 seviyesine düştü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 63'ten yüzde 52'ye geriledi.

Türkiye saatiyle gece yarısı itibarıyla kripto para birimlerindeki günlük kayıp da bitcoin için yüzde 3,5 ve ethereum için yüzde 7 oldu.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde maliyetleri düşürmek amacıyla yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirilen Verizon'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 arttı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Polonya, Belarus sınırına ikinci bir bariyer daha inşa edecek

İlki durdurmaya yetmedi! Avrupa ülkesi, sınıra ikinci duvarı örüyor
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.