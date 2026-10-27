New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyirle açıldı

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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ve bazı teknoloji devlerinin yayımlayacağı bilançolar öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 52.277,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.699,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kazançla 26.286,31 puana yükseldi.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ile Alphabet, Microsoft ve Amazon'un bu hafta yayımlayacağı bilançolar beklenirken, gerileyen petrol fiyatları risk iştahını bir miktar destekledi.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalarak 114,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 0,6 azalışla 101,20 dolardan alıcı buldu.

Analistler, geçen ay 25 baz puan faiz artıran Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit tutmasının beklendiğini belirtti.

Ancak jeopolitik gerilimlerin sürmesinin enflasyon beklentilerini yüksek tuttuğuna işaret eden analistler, piyasalarda 2027 ortasına kadar en az iki faiz artırımının daha fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, ABD'li bazı teknoloji devlerinin bu hafta yayımlayacağı bilançolarda da yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin daha fazla ipucu aranacağını ifade etti.

Öte yandan, Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in dün hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sunması da yapay zeka odaklı yatırımlara olan ilgiyi canlandırdı.

Bu gelişmelerle yapay zekayla ilişkili şirketler ve çip üreticilerinin hisseleri yükselişe geçti. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1,5 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li lojistik devi UPS, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirirken, yıl geneline ilişkin gelir tahminini de yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisseleri güne yüzde 1'den fazla yükselişle başladı.

Üçüncü çeyrekte geliri tahminlerin altında kalan ve beklentilerden fazla zarar açıklayan Boeing'in hisseleri ise yüzde 2,5 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 1,8 arttı.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarındaki artışın hızlandığına işaret etti.

Kaynak: AA