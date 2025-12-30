Haberler

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kaybı yaşadı. Yapay zeka hisselerindeki geri çekilmeler nedeniyle yatırımcılar dikkatli. Haftanın ilerleyen günlerinde makroekonomik veriler takip edilecek.

Kapanışta Dow Jones endeksi 240 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalarak 48.461,93 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.905,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 23.474,35 puana geriledi.

Geçen hafta rekor seviyelerin test edildiği pay piyasaları, yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerinde görülen geri çekilmelerle 2025'in son haftasına negatif bir başlangıç yaptı.

Yapay zekaya yönelik harcamaların vadedilen getirileri sağlayıp sağlamayacağı sorgulanmaya devam edilirken, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,2 geriledi. Palantir Technologies hisseleri yüzde 2,4, Oracle hisseleri ise yüzde 1,3 düşüşle değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

Yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak piyasalarda bu hafta işlem hacminin düşük seyretmesi beklenirken, ekonomik veri takvimi de görece sakin olacak.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki son toplantısına ilişkin tutanaklar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini yakından takip edecek.

Makroekonomik veri tarafında, haftanın ilk işlem gününde açıklanan verilere göre bekleyen konut satışları kasımda yüzde 3,3 arttı. Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan veri, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, dijital altyapıya yatırım yapan alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge'in hisseleri, Japonya merkezli SoftBank'ın şirketi yaklaşık 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından yüzde 9,6 değer kazandı.

