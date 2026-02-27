Haberler

New York borsası düşüşle açıldı

Güncelleme:
New York borsası, haftanın son işlem gününe Dow Jones'un yüzde 0,5 düşüşle başlamasıyla olumsuz bir seyir izledi. Üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerini erteleme olasılığını güçlendirdi. Aynı zamanda Warner Bros. Discovery'nin ve Netflix'in arasında geçen müzakereler, hisselerde dalgalanmalara yol açtı.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 azalarak 49.253,57 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 6.856,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 22.615,43 puana indi.

ABD'de üretici enflasyonu ocakta beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Analistler, beklentileri aşan tüketici enflasyonu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini erteleme olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık yeni teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olduğunu açıklarken Netflix'e teklifini değiştirmesi için dört gün süre verdi.

Kısa süre sonra Netflix, Paramount'un teklifini karşılamanın anlaşmayı "artık finansal olarak cazip olmaktan çıkardığını" ve teklifi artırmayı reddettiklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 1'den fazla düşerken Paramount'un hisseleri yatay seyirle ve Netflix'in hisseleri yaklaşık yüzde 11 artışla güne başladı.

Dün bilançosunu açıklayan CoreWeave'in hisseleri, gelir tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması sonrasında yüzde 16 değer kaybetti.

Çalışanlarının yaklaşık yarısına karşılık gelen 4 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını duyuran finansal teknoloji şirketi Block'un hisseleri ise yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

Öte yandan, OpenAI, SoftBank, NVIDIA ve Amazon'un da yer aldığı 110 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu duyururken Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Amazon'un hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, yapay zekaya yönelik endişelerin, teknoloji hisselerini baskılamaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
