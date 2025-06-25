New York Borsası Ateşkes İyimserliğiyle Yükselişe Geçti

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New York borsası, Orta Doğu'da ateşkes iyimserliğinin devam etmesiyle açılışta yükseliş gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,1, S&P 500 yüzde 0,2, Nasdaq ise yüzde 0,51 değer kazandı. ABD konut kredisi faiz oranları yükselirken, Tesla'nın hisselerinde düşüş gözlemlendi.

NEW New York borsası, Orta Doğu'da ateşkes iyimserliğinin sürmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 43.130,33 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.104,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kazançla 20.013,95 puana çıktı.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması sonrası risk iştahı artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Öte yandan, Avrupa'daki yeni otomobil satışları mayısta yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 düştüğü bildirilen Tesla'nın hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde yapacağı açıklamalar takip edilecek.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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