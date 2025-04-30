New York Borsası, ABD Ekonomisinin Daralması Sonrası Karışık Seyirle Kapatıldı

NEW New York borsası, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte daraldığını gösteren verilerin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,35 artarak 40.669,36 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 5.569,06 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 17.446,34 puana geriledi.

ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Öncü verilere göre ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde artış beklentilerinin aksine yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,3 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke ekonomisinin daralmasından eski Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Trump, "Tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

Analistler, tarifeler dolayısıyla yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen işletmeler tarafından ithal edilen rekor seviyedeki malların GSYH üzerinde baskı yaptığını belirterek, resesyon endişelerinin alevlendiğini ifade etti.

ABD'de mal ticareti açığı martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 6,89'a gerilerken, başvurular ekonomik belirsizlik ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın etkisiyle yüzde 4,2 azaldı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Trump, ayrıca Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Kanada Başbakanı Mark Carney'in kendisini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Kanada ile harika bir ilişkimiz olacağını düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, Çin medyasında, ABD'nin tarife konularını müzakere etmek için çeşitli kanallar aracılığıyla Çin ile iletişime geçtiğine dair haberler yer aldı.