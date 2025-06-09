New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleriyle Yükselişle Başladı

New York Borsası, ABD-Çin Ticaret Görüşmeleriyle Yükselişle Başladı
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New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin iyimserliğiyle haftanın ilk işlem gününde yükseliş gösterdi. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta artış kaydetti. Yatırımcılar, Londra'daki görüşmelerin sonuçlarını bekliyor.

NEW New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin iyimserliğiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 42.786,19 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.004,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kazançla 19.573,14 puana çıktı.

Yatırımcılar, Londra'daki ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçları beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden temsilciler bugün Londra'da bir araya geldi.

Analistler, ABD ile Çin heyetlerinin geçen ay Cenevre'de vardığı geçici anlaşma sonrası ticaret savaşı geriliminin azaldığına işaret etti.

Ancak her iki tarafın da birbirlerini geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçladığını anımsatan analistler, Londra'dan gelecek haberlerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Analistler, görüşmede Çin'in ABD'ye nadir toprak elementleri ihracatı gibi konuların ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin de beklendiğini kaydeden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının gelecek hafta vereceği para politikası kararına dair daha fazla netlik sağlayabileceğini söyledi.

Öte yandan, iki halka açık şirkete bölüneceğini duyuran ABD'li iletişim ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery'nin hisseleri güne yüzde 10'un üzerinde kazançla başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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