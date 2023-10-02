Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol kumlama ve trafik uyarı işaret levhalama işlemleri yapılmaktadır.

Nevşehir İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri alt yapı ve üst yapı; içme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol kumlama, bakım-onarım ve trafik uyarı işaret levhalama işlemleri aralıksız sürüyor.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Balcın köyünde, Avanos ilçesindeki Sarılar, Akarca ve Altıpınar köylerde, Acıgöl ilçesindeki İnallı ve Karacaören köylerinde, Gülşehir ilçesindeki Ovaören, Şahinler ve Yeniyaylacık köylerinde, Kozaklı ilçesindeki Karahasanlı ve Kanlıca köylerinde, Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi.

Gülşehir ilçesindeki Yeşilyurt köyünde kanalizasyon kanal arızası giderilirken, Yüksekli köyünde foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi..

Avanos ilçesindeki Paşalı köyünde sağanak yağış nedeniyle hanelerde oluşan su baskınlarına müdahale edildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp ilçesindeki Ayvalı, Mazı ve Mustafapaşa köylerinde, Derinkuyu ilçesindeki Güneyce, Tilköy ve Çakıllı köylerinde anayol ve köy içi yollarda yama çalışması gerçekleştirilirken Ürgüp ilçesindeki Yeşilöz köyünde yol güvenliği trafik işaret levhaları ile sağlandı. - NEVŞEHİR