Nevşehir'de Çerezlik Kabak Çekirdeği Hasadı Başladı

TÜRKİYE'nin en önemli çerezlik kabak çekirdeği üretim merkezi Nevşehir'de, çerezlik kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde Müslüm Sağlık isimli üreticinin 15 dekarlık kabak çekirdeği tarlasında hasat gerçekleştirildi. Hasada Vali Ali Fidan, MHP TBMM Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, siyasi parti il başkanları ve daire müdürleri katıldı. Vali Fidan ve Kılıç, çerezlik kabak çekirdeğini köylü kadınlarla birlikte ayıklayıp, daha sonra traktörle tarladaki kabakların hasadına başladı.

Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Fidan, "Çerezlik kabak üretimi Nevşehir'de çok önemli bir ürün. Çiftçilerin de tercih ettiği bir ürün. Geçmişten günümüze baktığımızda üretiminin arttığını görüyoruz. Türkiye genelinde 2024 yılı verilerine göre 778 bin dekar alanda çerezlik kabak üretimi yapılıyor ve yaklaşık 71 bin ton ürün alınıyor. Nevşehir'e baktığımızda, 2005 yılında 25 bin dekarla başlayan üretim, 220 bin dekarlara ulaştı. Biz bunu 2025 yılında daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yıl sonunda kesin rakam belli olacak. Nevşehir, 23 bin 670 ton üretimle Türkiye üretiminin tek başına yüzde 30'unu karşılıyor. Bu açıdan bakıldığında Nevşehir için çok önemli bir ürün. Şu anda Nevşehir'in tarımsal ihracatının yüzde 2'sini oluşturuyor" dedi.

Çerezlik kabak çekirdeğinin tescilli ürünlerden biri olduğunu söyleyen Vali Fidan, "2019 yılında Nevşehir Ticaret Borsası'nda coğrafi işaret tescili alan bir ürün. Sadece üretim değerleriyle değil, lezzetiyle de öne çıkan bir ürün. Biz de bu yönüyle bu ürünün kıymet bulması için elimizden geldiğince üreticilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte katkı sunan tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerine ve tüm personeline teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.