Netflix Türkiye'den yeni yılda okkalı zam! En düşük paketin fiyatı 63 lira 99 kuruş oldu

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2023 yılına hızlı başladı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı. Zamla birlikte platformun en düşük paketinin fiyatı 44 lira 99 kuruştan 63 lira 99 kuruşa çıkarken, en üst paketin fiyatı 130 lira 99 kuruş oldu.