Netflix Türkiye'deki 10. yılı kapsamında festival düzenleyecek

Netflix, Türkiye'deki 10. yılını kutlamak üzere izleyicileriyle bir araya geleceği "N 10 Yıl Ama: Bir Netflix Festivali" adlı özel etkinlik serisini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2-3 Mayıs'ta Kültürpark İzmir'de, 9-10 Mayıs'ta İstanbul Zorlu Center'da ve 16-17 Mayıs'ta Ankara Atlıspor Kulübü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ziyaretçilere Netflix'in önde gelen yapımlarından ilham alan bir keşif ve deneyim alanı sunulacak.

Festival kapsamında katılımcılar, sevilen yapımlara ait tematik alanları, etkileşimli deneyimleri ve özel fotoğraf noktalarını ziyaret edebilecek.

Türkiye'deki 10 yıllık süreçte 80'den fazla yerli hikayeyi dünyaya taşıyan Netflix, bu dönüm noktasını izleyicileriyle kutlamayı amaçlıyor.

Ücretsiz düzenlenecek festival, 10.30-21.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği etkinlik için önceden rezervasyon yapılması gerekecek.

Ziyaretçiler, "N10yilama.com" üzerinden seçtikleri saat aralığına özel oluşturulan karekod ile etkinlik alanına giriş yapabilecek. Festival alanına son girişler 19.30'da yapılacak.