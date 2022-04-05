Netflix aboneliklerine yüzde 40 zam! En düşük paket 38 TL'ye, en pahalı paket 78 TL'ye çıktı
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Netflix, üyelik ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Buna göre, platforma yeni üye olacaklar en düşük temel paket için 37.99 TL, en pahalı seçenek olan özel paket için ise 77.99 TL ödeyecek. İki cihaza bağlanma imkanı tanıyan standart paket ise 57.99 TL olacak.
Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından Netflix, Türkiye için üyelik ücretlerinde artışa gitti. Buna göre temel, standart ve özel paket olarak sunulan üç üyelik ücretinde de yüzde 40 civarında artış oldu.
Netflix'in en uygun fiyatlı paketi olan ve tek ekranda 480p çözünürlükte içerik izleme imkânı sunan Temel Plan'ın fiyatı, 26.99 TL'den 37.99 TL'ye yükseldi. İki cihaza ve 1080p çözünürlüğe izin veren Standart Plan, 40.99 TL'den 57.99 TL'ye yükseldi. En pahalı seçenek olan, dört cihaza ve 4K + HDR çözünürlüğe izin veren Özel Plan ise 54.99 TL'den 77.99 TL'ye yükseldi.
Netflix'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız" denildi.
2022 yılı başında birçok ülkede yüzde 30-50 arasında artışa giden şirket Türkiye fiyatlarına son zammı 2021 Mart ayında yapmıştı.