Nestle, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na altıncı kez katılacak

İsviçre'nin Vevey kentinde bulunan Nestle genel merkezi, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

KONOLFİNGEN, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Katılımcı Konseyi'nin bir üyesi olan İsviçreli gıda devi Nestle, Kasım ayında üst üste altıncı kez fuara katılacak. Nestle Başkan Yardımcısı Zhang Xiqiang, şirketin sektörel etkileşimi sürdürmeyi ve tüketicilerle çeşitli şekillerde çevrimiçi ve yüz yüze iletişim kurmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Aynı zamanda Nestle'nin Büyük Çin Bölgesi CEO'su olan Zhang, Xinhua'ya verdiği demeçte Nestle'nin bu yılki fuara süt ürünleri, bebek maması, espresso kahve ve evcil hayvan maması dahil olmak üzere 10 temel iş kolundan ithal ürünler getireceğini belirterek, CIIE'nin "Çin'in pazarını dünyaya açması ve diğer ülkelerle ekonomik ve ticari etkileşim ve işbirliğini artırması için önemli bir platform olduğunu" sözlerine ekledi.

İsviçre'nin Vevey kentinde yer alan Nestle genel merkezindeki ürün teşhir alanının yanından geçen bir personel, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nın dışındaki bir otlakta otlayan sığırlar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nda taze süt teslimatı yapan kamyonlar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nda Çin pazarı için üretilen bir ürünü gösteren personel, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'ndaki üretim hatları, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'ndaki üretim hatlarında çalışan robotik kollar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nın penceresinden çekilen fotoğrafta, bölgedeki otlak alan görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nda taze sütlerin depolandığı tanklar, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)

İsviçre'nin Konolfingen kentinde bulunan Nestle Konolfingen Fabrikası'nın dışarıdan görünümü, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)