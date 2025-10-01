Haberler

Nefes Kredisi Uygulaması Yeniden Başlıyor

Güncelleme:
TOBB tarafından yürütülen Nefes Kredisi uygulaması Siirt'te yeniden başlatılıyor. STSO Başkanı Güven Kuzu, kredi imkânının işletmelere can suyu olacağına dikkat çekti. Kredi başvuruları 2 Ekim 2025'ten itibaren alınacak ve toplamda 25 milyar TL'lik kredi sağlanacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen "Nefes Kredisi" uygulaması yeniden başlıyor. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, oda ve borsa üyelerinin bu imkandan yararlanabileceğini duyurdu.

Başkan Kuzu, bu kredinin işletmelere can suyu olacağını söyledi. Kuzu, "Nefes kredisi ekonomik olarak işletmelerimize can suyu olacak. Bu kredi üyelerimiz için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Kredi başvurularının 2 Ekim 2025 tarihi itibariyle alınmaya başlanacağı belirtildi. Program kapsamında firmalar en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabileceği belirtildi. Toplam kredi hacminin ise 25 milyar TL olarak belirlendiği ifade edildi. Krediler ilk 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olarak kullandırılacak. Faiz oranı 24 aya kadar yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 olacak. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
