Nazan Eke, kız çocuklarının eğitimi için vakıf kurmayı hedefliyor

Nazan Eke, Haber Bahane programında kadın girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki öneminden kız çocuklarının eğitimine yönelik vakıf kurma planına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nakonuşan Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, kadın girişimciliğin ekonomik kalkınmadaki önemine, kadın istihdamına ve sosyal sorumluluk projelerine dair çarpıcı mesajlar verdi.

"KADIN GİRİŞİMCİMİZ ÇOK FAZLA"

Doğrudan satış sektöründeki liderliğinin, kadın girişimciliği açısından önemli bir örnek olduğunu belirten Eke, Türkiye'de bu sektörün hak ettiği değeri görmediğini söyledi. Alyalina Kozmetik'in doğrudan satış ağıyla çok sayıda kadına iş imkânı sağladığını vurgulayan Eke, bu modelin sermayesi olmayan ancak çalışmak isteyen kişilere fırsat sunduğunu belirtti. Kadınların kişisel gelişim, liderlik ve ekip yönetimi gibi alanlarda eğitim aldığını söyleyen Eke, "Vergi levhası olan kadın girişimcilerimiz çok fazla. Onlar hem kendi gelirlerini kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor" dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN VAKIF KURMA PLANI

Uzun vadeli hedeflerinden birinin kız çocuklarının eğitimine destek veren bir vakıf kurmak olduğunu açıklayan Eke, Alyalina Kozmetik'in gelirlerinin bir kısmını bu vakfa ayırmayı planladıklarını söyledi.

"Bizim binlerce kızımız var. Burs verdiğimiz, eğitimine katkı sunduğumuz öğrenciler bizim çocuklarımız gibi. Vakıfla bu desteği kurumsallaştırmak istiyoruz."

MİRAS OLACAK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Çocuk sahibi olmadığı için işini devredeceği bir aile bireyi bulunmadığını belirten Eke, vakıf planını şöyle anlattı: "Bizim severek yaptığımız bir işimiz var. Tabi çocuk olmadığı için bu işi devredeceğimiz insanlar yok. Bu yüzden bir aile vakfımız olsun istiyorum. Kız çocuklarını okutmaya vesile olan bir vakıf olsun ve bizim gelirlerimizin bir kısmı oraya gitsin. Ama bizimle beraber başlangıçtan beri yol alan insanlarında bir hissesi olsun istiyorum, bizden sonrada o misyonu devam ettirsin istiyorum."